Neu-Single Taylor Swift mit Blake Lively und Ryan unterwegs

Taylor Swift (33) findet nach der Trennung Halt bei ihren Freunden! Vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass die Sängerin und ihr Partner Joe Alwyn (32) in Zukunft getrennte Wege gehen. Seither konzentriert sich die "Anti-Hero"-Interpretin voll auf die Musik und steht aktuell im Rahmen ihrer "The Eras Tour"-Tour auf der Bühne. Nun gönnt sich die Blondine aber eine kurze Pause zum Durchatmen. Nach ihrem Liebes-Aus tankt Tay Kraft bei ihren Freunden Blake Lively (35) und Ryan Reynolds (46).

Zwischen all den Konzerten legt Taylor aktuell eine wohlverdiente Pause ein – und die verbringt die Songwriterin mit für sie ganz besonderen Menschen. Auf neuen Paparazzibildern, die Page Six vorliegen, sieht man, wie sie gemeinsam mit ihren Freunden Ryan und Blake in einen Wagen steigt. So scheint ein Dinner mit Taylors Besties die perfekte Erholung nach der Trennung zu sein.

Dass es ihr gut geht, versicherte die Künstlerin auch ihren Fans erst kürzlich auf ganz ungewöhnliche Weise. Taylor reagierte nämlich auf ein Plakat, das ein Fan während ihrer Show in Florida in die Luft gehalten hatte. "Geht es dir gut?", wollte der besorgte Konzertbesucher wissen, woraufhin die 33-Jährige einen Daumen nach oben in die Luft streckte.

Taylor Swift und Joe Alwyn, Oktober 2019

Blake Lively und Ryan Reynolds auf der Met Gala 2022

Taylor Swift bei einem Konzert

