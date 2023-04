"Bin happy": Jenefer Riili lernt gerade jemanden kennen!

Jenefer Riili ist gerade glücklich! Die Reality-TV-Bekanntheit war erst kürzlich gemeinsam mit ihrem Ex Matthias Höhn (27), mit dem sie auch einen Sohn hat, bei Prominent getrennt zu sehen. Dort zogen sie wieder an einem Strang – doch eine neue Chance gaben sie ihrer Beziehung danach nicht. Stattdessen lernt Jenni gerade einen neuen Mann kennen und ist ziemlich glücklich!

In einem Q&A auf Instagram wurde die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin gefragt, wie es derzeit in ihrem Liebesleben läuft. "Bin happy", antwortet Jenni daraufhin ehrlich. In trockenen Tüchern sei das allerdings noch nicht: "Wirklich extrem entspannt, man wird sehen, was die Zeit bringt, irgendwann erzähle ich euch bestimmt bisschen was über mein Liebesleben."

Mit ihrem Ex Matze kommt Jenefer jedenfalls noch richtig gut klar. Über ihr Liebesleben reden die beiden sogar auch regelmäßig! "Ja, wir tauschen uns schon aus, früher habe ich mir manchmal auch Tipps geholt. Ich halte mein Liebesleben vor der Öffentlichkeit privat, nicht vor Matze oder Freunden", gibt die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin zu.

RTL Jenefer Riili und Matthias Höhn bei "Prominent getrennt"

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, TV-Bekanntheit

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und Matthias Höhn im Februar 2020

