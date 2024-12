Jenefer Riili verrät den Grund ihres Krankenhausaufenthalts

Jenefer Riili (31) ist wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden! Nachdem sich die TV-Bekanntheit am vergangenen Samstag unter besorgniserregenden Umständen bei ihren Social-Media-Followern gemeldet hatte, kann sie nun ein Aufklärungs-Update geben. "Habe eine Magenschleimhautentzündung und eine Speiseröhrenentzündung, ausgelöst durch das Noro Plus Rotavirus", erklärt die Influencerin in ihrer Instagram-Story. Nun heißt es für sie Geduld haben und bis Weihnachten Tabletten einnehmen. "Fühle mich mega geschlaucht", gibt Jenefer ehrlich zu.

Ruhe scheint es für die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin aber nicht zu geben. Wieder aus der Klinik entlassen, gehe der normale Alltag direkt weiter, wie sie weiter erklärt. So musste sie sich bereits um einige Angelegenheiten ihres Sohnes Milan kümmern und später begleite sie ihn auch noch zum Fußball. Wenn sich Jenefer am Ende der Woche dazu in der Lage fühlt, wolle sie auch selbst wieder mit "einem leichten Training" starten, um ihren Körper wie auch ihr Immunsystem weitergehend zu stärken.

Ihr anfänglicher Zustand am Samstag wirkte ziemlich drastisch. "Ich bin leider in der Klinik, weil ich gestern ein paar Mal Blut gespuckt habe. Das ging so ab Nachmittag los. Muss jetzt ein paar Untersuchungen machen", berichtete die Ex von Matthias Höhn (28) ihren Fans auf Instagram. Zu dieser Nachricht teilte sie ein Bild, auf dem verschiedene Krankenhausmonitore und ein Tropf zu sehen sind. Ihr Partner Daniel Wein war währenddessen die ganze Zeit an ihrer Seite.

Anzeige Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili mit ihrem Sohn, September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige