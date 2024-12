"Habe Blut gespuckt": Jenefer Riili meldet sich aus Klinik

Jenefer Riili (31) gibt ihren Fans immer wieder gerne Einblicke in ihr Privatleben. Jetzt meldet sie sich allerdings mit beunruhigenden Neuigkeiten auf ihrem Instagram-Account. Sie schreibt: "Ich bin leider in der Klinik, weil ich gestern ein paar Mal Blut gespuckt habe. Das ging so ab Nachmittag los. Muss jetzt ein paar Untersuchungen machen." Dazu teilt sie einen Schnappschuss, der einige Krankenhausmonitore und einen Tropf zeigt, an dem sie scheinbar hängt. Mehr Informationen zu ihren Symptomen oder ein Update, wie es ihr momentan geht, gibt sie allerdings nicht preis.

Glücklicherweise muss die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin das alles nicht alleine durchstehen. Wie sie in einem weiteren Foto zeigt, ist ihr Partner Daniel Wein die ganze Zeit an ihrer Seite. Auf einem Schnappschuss zeigt sie die ineinander verschränkten Hände der beiden. Anscheinend haben sie sogar die Krankenbetten in ihrem Zimmer zusammengeschoben, um nebeneinander schlafen zu können! "Ich muss jetzt warten, bis der Arzt kommt, und dann schauen wir mal, was passiert", verkündet die Schauspielerin.

Daniel und Jenefer haben ihre Beziehung erst vor wenigen Tagen offiziell gemacht – obwohl die Influencerin auf ihrem Account schon vor Langem die Gerüchte um ihr Liebesleben angeheizt hat. Im exklusiven Interview mit Promiflash hat sie auch schon einige Details zu ihrer Romanze mit Daniel preisgegeben. So erzählte sie zum Beispiel, dass sie ihr erstes Date auf dem Oktoberfest hatten. Ihr war schnell klar gewesen, "den behalte ich" und dass sie sich mit ihm eine Zukunft vorstellen kann. "Ein paar Babys wären auch schön", deutete sie sogar an.

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und Daniel Wein halten Händchen, Dezember 2024

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und ihr neuer Freund im November 2024

