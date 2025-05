Netz-Pause: Jenefer Riili teilt eine kryptische Botschaft

Ob bei Jenefer Riili (32) alles in Ordnung ist? Die Influencerin teilte ihren Fans am Samstag mit, eine Pause von Social Media einlegen zu wollen. In ihrer Instagram-Story schrieb sie einen Text dazu, der andeutete, dass es ihr vielleicht aktuell nicht allzu gut geht. "Hey Leute, ich hätte nie gedacht, dass das jetzt mein Leben ist. Ich trage zu viel in mir, um es erklären zu können. Deshalb werde ich kurz mal einfach nur still. Nicht, weil ich schwach bin – sondern weil ich das Chaos nicht möchte", meinte die Reality-Bekanntheit. Ihr Leben fühle sich aktuell an, als könne es nicht ihres sein: "Aber es ist meine Realität. Und ich muss da jetzt irgendwie durch." Jenefer wolle sich jetzt Zeit nehmen, "klarzukommen" – was vorgefallen ist oder sie belastet, verriet sie nicht.

Bereits in den vergangenen Tagen war Jenefers Community aufgefallen, dass auf ihrem Kanal eine ungewohnte Funkstille herrscht. Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin erklärte das in einer Fragerunde so: "Weil ich einfach extrem viel zu klären hatte. Bald verrate ich euch mehr, ok?" Sicher werden sich jetzt einige ihrer Fans Sorgen machen, denn immerhin teilt die 32-Jährige sonst regelmäßig Momente aus ihrem Leben als Mutter oder mit ihrem Partner. Bis zu diesem Zeitpunkt vermuteten einige Fans auch, es könne ein neues TV-Projekt hinter der Ruhe stecken – Jenefers Statement klingt allerdings nicht danach.

Zuletzt musste Jenefer immer mal wieder einiges wegstecken. Ende 2024 entsetzte sie ihre Fans mit einer Nachricht aus dem Krankenhaus. Sie habe am Nachmittag Blut gespuckt und sei dann in die Klinik gefahren. Auf einem Foto zeigte sie sich am Tropf im Krankenhausbett. Wenig später folgte die Aufklärung. "Habe eine Magenschleimhautentzündung und eine Speiseröhrenentzündung, ausgelöst durch das Novo Plus Rotavirus", teilte die Mutter eines Sohnes ihren Followern mit. Das entzog ihr einiges an Kräften, wie sie zugeben musste: "Fühle mich mega geschlaucht." Das Krankenhaus durfte sie zwar schnell wieder verlassen, musste aber über die Feiertage Tabletten nehmen.

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Influencerin

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili mit ihrem Sohn Milan, September 2024

