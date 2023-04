Hot or Not? Priyanka Chopra zeigt sich im grünen Federfummel

Priyanka Chopra (40) ist als ehemalige Schönheitskönigin eine echte Fashionista! Erst vor wenigen Tagen begeisterte die Frau von Nick Jonas (30) auf dem roten Teppich mit einem Hammerlook. Für die Premiere einer neuen Serie schmiss sich die Beauty in ein rotes Traumkleid und setzte ihre Kurven gekonnt in Szene. Am Freitag zeigte sie sich erneut auf dem Red Carpet. Auf diesem Event zog Priyanka in einem leuchtend grünen Fummel die Blicke auf sich!

Für die Premierenfeier der Serie "Citadel" in Rom entschied sich die Beauty für ein langes, hellgrünes Kleid. Das kombinierte sie mit einem passenden Umhang, der mit grünen Federn verziert war. Um den Hals trug sie eine silberne Kette mit einem grünen Anhänger. Ihre braune Mähne war zu einem Pferdeschwanz gebunden. Auch auf Instagram teilte sie einige Fotos eines Shootings in dem Kleid und begeisterte ihre Fans: "Umwerfend!", "Wunderschön" und "Die Tasche, das Kleid, die Farbe, die Frau!", kommentierten begeisterte User.

Die Premiere scheint das Ehepaar als Vorwand genutzt zu haben, um einen romantischen Liebesurlaub in Rom zu machen. Händchenhaltend schlenderten die Turteltauben durch die italienische Hauptstadt, tauschten Zärtlichkeiten aus und gönnten sich ein Eis.

ROM@MEGA Priyanka Chopra, 2023

ROM@MEGA Priyanka Chopra, 2023

ROM@MEGA Priyanka Chopra und Nick Jonas, 2023

