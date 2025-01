Priyanka Chopra zeigt ihren Body auf Urlaubs-Familienfoto

Priyanka Chopra (42) startet total relaxt in das neue Jahr: Zusammen mit ihrem Ehemann Nick Jonas (32) und ihrer gemeinsamen Tochter genießt die Schauspielerin ein paar sonnige Tage auf den Turks- und Caicosinseln. Daran lässt sie ihre Fans natürlich auch teilhaben und schickt ihnen sommerliche Urlaubsgrüße per Instagram. Eine Reihe Fotos zeigt die gebürtige Inderin und ihre Familie in der Sonne, am Strand oder sogar auf einem Jetski. Auf einem Schnappschuss präsentiert die Filmproduzentin ihren trainierten Body: In einem roten Bikini posiert sie neben ihrem Gatten, während die kleine Malti Marie im Wasser spielt. Zu dem stylischen Zweiteiler kombiniert sie eine große, weiße Sonnenbrille und einen ebenfalls roten Sonnenhut mit breiter Krempe.

Priyanka nutzt den Beitrag auch gleich, um ihre Vorsätze und Wünsche für das neue Jahr zu verkünden. "Fülle. Das ist mein Ziel für 2025. In Freude, im Glück und in Frieden. Mögen wir alle dieses neue Jahr Fülle finden. So dankbar für meine Familie. Fröhliches 2025", schreibt sie zu den vielen Bildern. Ihr Wunsch für das neue Jahr kommt bei den Fans gut an und sie erwidern ihre lieben Worte. Viele lassen auch das ein oder andere süße Kompliment da. "Du siehst so wunderschön aus" und "Du bist meine Lieblings-Bollywood-Schönheit", schrieben sie entzückt.

Für Priyanka und Nick steht Familie an erster Stelle – immer wieder zeigen sie sich absolut vernarrt in ihre kleine Tochter. Anfang Dezember des vergangenen Jahres feierten sie sogar ihren Hochzeitstag zu dritt! Sie verbrachten einige Tage in New York City, wo sie unter anderem die weihnachtlich geschmückte Großstadt unsicher machten und den Ausblick von einigen Hochhäusern aus genossen. "Ein kleiner magischer Moment", nannte Priyanka den Ausflug auf ihrem Social-Media-Account.

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas, Januar 2025

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra, Nick Jonas und Tochter Malti 2024 in London

