Hingucker! Priyanka Chopra verzaubert in rotem Traumkleid

Priyanka Chopra (40) ist seit Jahren eine gefragte Schauspielerin und ein gern gesehener Gast auf den roten Teppichen dieser Welt. Vor allem an der Seite ihres Mannes Nick Jonas (30) hatte sie zuletzt bei Events eine Hammer-Figur gemacht. Vor wenigen Tagen war das Rampenlicht aber allein auf sie gerichtet: Priyanka strahlte mit dem Blitzlichtgewitter der Fotografen um die Wette – und das in einem atemberaubenden Kleid!

Am Dienstag feierte "Citadel", die neue Serie der 40-Jährigen, in London Premiere. Für diesen besonderen Anlass schmiss sich die Hollywoodbeauty in eine glamouröse Robe. Das rote Dress brachte vor allem Priyankas Kurven zur Geltung. Neben den Fotografen – die sich regelrecht um ein Foto der Schauspielerin rissen – war auch Gatte Nick ganz angetan von dem Look. Auf seinem TikTok-Kanal veröffentlichte er sogar einen Clip, der das rote Kleid seiner Frau würdigte.

In "Citadel" wird Priyanka aber nicht ganz so glamourös unterwegs sein. Wie Prime Video in einem Trailer anteasert, spielt die Beauty eine Geheimagentin, deren Gedächtnis ausgelöscht wurde. Neben einer Menge Action dürfen sich Fans aber auch auf Mystery und Game of Thrones-Hottie Richard Madden (36) freuen.

Getty Images Priyanka Chopra im April 2023

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas, April 2023

Getty Images Richard Madden und Priyanka Chopra bei einer Pressekonferenz in Mumbai, April 2023

