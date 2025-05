Deshalb bekam Prinzessin Kate eine Kettensäge zu Weihnachten

Prinzessin Kate (43) und Prinz William (42) haben ihren 14. Hochzeitstag auf der Isle of Mull in Schottland verbracht. Im Rahmen eines Termins verriet die Princess of Wales gestern im Gemeindezentrum von Tobermory, dass sie zu Weihnachten etwas eher Ungewöhnliches bekam: eine Kettensäge. Mit ihrer neuen Ausrüstung widmet sich die dreifache Mutter nun einer besonderen Freizeitbeschäftigung – dem Heimwerken – und hat gleichzeitig ein weiteres Hobby entdeckt: die Imkerei. "Das ist mein Sommerprojekt, ich habe gerade erst angefangen", berichtete Kate im Gespräch aufgeregt, wie Mirror sie zitiert. Und bat zudem um Tipps zu ihrer neuen Leidenschaft.

Kate erklärte zudem, dass sie hoffe, sich schon bald mehr mit ihrem neuen Hobby beschäftigen zu können. "In unserem Haus in Norfolk bin ich während der Schulzeit nicht oft, aber im Sommer hoffe ich, dass ich wirklich in den Prozess eintauchen kann. Ich finde das absolut faszinierend", verriet die 43-Jährige weiter. Vor allem mit der Imkerin Sheila Barnard hätte sich Kate wohl am liebsten den ganzen Tag darüber ausgetauscht – was auch William zu bemerken schien. "Das klingt nach einem Gespräch, das noch eine Weile dauern könnte, also musst du Sheilas Nummer nehmen", scherzte Kates Gatte.

Privat hat sich Kate schon immer für die Natur und das Landleben interessiert. Nach ihrer Krebserkrankung im vergangenen Jahr scheint sie es mehr denn je wertzuschätzen, ihren Hobbys nachgehen zu können. Auch die Zeit mit ihrer Familie stellt Kate noch mehr an erste Stelle. So ließen sie, William und ihre drei Kinder beispielsweise den diesjährigen Ostergottesdienst sausen. "Sie möchten einfach als Familie Zeit miteinander verbringen, bevor die Kinder wieder zur Schule gehen", berichtete ein Insider gegenüber Mirror dazu.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in in Tobermory, Schottland, 2025

Getty Images Prinzessin Kate mit Prinz Louis, Prinzessin Charlotte, Prinz William und Prinz George, Dezember 2024

