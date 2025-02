Priyanka Chopra über ihr Eheleben mit Nick Jonas

Priyanka Chopra (42) hat in einem Interview mit der britischen Harper's Bazaar über ihre Beziehung zu Nick Jonas (32) und ihren Blick auf die Liebe gesprochen. Die Schauspielerin erzählte, dass sie vor ihrer Ehe einige Enttäuschungen erlebt habe. "Man muss viele Frösche küssen, bevor man seinen Prinzen findet", verriet sie mit einem Augenzwinkern. Seit 2018 ist sie mit Nick verheiratet, den sie als ihre große Liebe beschreibt. Zusammen haben die beiden eine Tochter namens Malti, die im Januar 2022 mithilfe einer Leihmutter das Licht der Welt erblickte.

Im Gespräch verriet Priyanka, worauf es ihr bei einem Partner ankommt. Für die "Citadel"-Darstellerin seien Respekt und Vertrauen entscheidende Kriterien: "Ich hätte Nick nicht geheiratet, wenn er nicht all die richtigen Voraussetzungen erfüllt hätte. Respekt ist etwas anderes als Liebe und Zuneigung." Ihre Beziehung zu Nick sei gleich zu Beginn etwas Besonderes gewesen, weil er sie in all ihren Facetten akzeptiere und unterstütze. Heute genießt das Paar vor allem die gemeinsamen Momente abseits des Rampenlichts und konzentriert sich auf das Familienleben mit ihrer Tochter.

Privat zeigt sich Priyanka als bodenständige Frau, die auch die einfachen Dinge des Lebens zu schätzen weiß: "Ich liebe meine Familie, ich lebe, um zu essen, ich rede gerne über das Abendessen, wenn ich zu Mittag esse", erklärte sie im Interview. Als Krebs-Geborene bezeichnet sie sich selbst als emotional und nah am Wasser gebaut. Trotz ihrer schillernden Karriere begeistern Priyanka vor allem simple Freuden wie ein Spaziergang, ein neues Buch oder eine Kugel Eis. Diese Bodenständigkeit macht sie nicht nur privat, sondern auch öffentlich nahbar und sympathisch.

Anzeige Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas, Januar 2025

Anzeige Anzeige