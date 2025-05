Charlotte Würdig zieht aus "Die Verräter" eine klare Lektion

Die dritte Staffel von Die Verräter – Vertraue Niemandem! ist gestartet – und mit ihr eine völlig neue Art der Herausforderung für Teilnehmerin Charlotte Würdig (46). Gemeinsam mit 15 anderen Prominenten taucht die Moderatorin in ein Spiel voller Intrigen und Täuschungen ein, bei dem es nicht nur um den Gewinn von bis zu 50.000 Euro geht, sondern auch um Charakterstärke. Für Charlotte, die direkt in der ersten Folge zu einem von insgesamt vier Verrätern ernannt wurde, kam der Wettbewerb einer psychologischen Reise gleich, wie sie jetzt im Gespräch mit NTV verrät. Besonders eine Lektion habe sie aus der Sendung für ihr weiteres Leben mitgenommen: "Bei sich bleiben. Nicht beeinflussen lassen von jemandem, der versucht, dich einzulullen."

Mit akribischer Vorbereitung und strategischem Kalkül ging Charlotte an den Start, wie sie im Interview berichtet. Sie studierte internationale Staffeln und führte detaillierte Notizen über jeden einzelnen Mitspieler, um immer faktenbasiert zu argumentieren und ihre Aktionen gegenüber den anderen zu begründen. Besonders spannend empfand sie die Zusammenarbeit im Team der Verräter, das sich schon nach kurzer Zeit ohne Worte verstand: "Irgendwann war man so gut eingespielt, dass man aneinander vorbeigegangen ist, einfach kurz das Glas gehoben hat und weitergegangen ist." Taktisches Beobachten und die Fähigkeit, sich nicht allzu sehr in der Rolle zu verlieren, waren laut Charlotte die Schlüssel zum Überleben im Spiel. So gehörten kluges Taktieren und Manipulieren schnell zum Alltag in dem berüchtigten französischen Schloss – eine emotionale Achterbahn, die die Moderatorin als "absoluten Brain- und Mindfuck" beschreibt.

Bereits in der Vergangenheit hatte Charlotte offen über ihre Schwächen bei "Die Verräter" gesprochen. Die gebürtige Norwegerin gab zu, dass es ihr manchmal schwerfalle, im Spiel den Überblick zu behalten, und dass sie zuweilen mit den Gedanken abschweife. Von diesen Unsicherheiten lässt sich Charlotte in der Sendung aber nichts anmerken. Ihre Fähigkeit, überzeugend lügen zu können, bezeichnete sie selbst augenzwinkernd als Vorteil für die Sendung. Neben der Karriere im Rampenlicht zeigt sich Charlotte bei Formaten wie diesem immer wieder von ihrer empathischen Seite. Privat ist sie Mutter von zwei Kindern und schätzt es, sich in ihren Rollen auch einmal auszuprobieren und Grenzen zu testen – sei es auf RTL oder im echten Leben.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius "Die Verräter"-Kandidatin Charlotte Würdig

Anzeige Anzeige

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig, Moderatorin

Anzeige Anzeige