Priyanka Chopra und die Jonas Brothers drehen Weihnachtsfilm

Die Vorfreude auf Weihnachten 2025 beginnt dieses Jahr früh – zumindest für Priyanka Chopra (42) und die Jonas Brothers. Die bekannte Schauspielerin und die Musikerfamilie stehen derzeit gemeinsam für einen neuen Weihnachtsfilm vor der Kamera. Gedreht wird das Projekt in Toronto, Kanada, wo Priyanka laut TMZ zusammen mit ihrem Ehemann Nick Jonas (32) gesehen wurde – beide in warme Winterkleidung gehüllt. Auch Joe Jonas (35) war in einer dicken schwarzen Winterjacke zwischen den Szenen mit seinem Handy beschäftigt. Die Dreharbeiten finden mitten im frostigen kanadischen Winter statt – passend zur festlichen Stimmung des Films.

Die Story des neuen Weihnachtsfilms bleibt bisher ein gut gehütetes Geheimnis, doch eines ist sicher: Es wird ein Familienprojekt. Neben den Brüdern Nick, Joe und Kevin Jonas (37) wird auch Priyanka eine Rolle in dem Streifen übernehmen. Gerüchten zufolge handelt es sich bei dem Film um ein kommendes Disney+-Projekt, dessen Veröffentlichung für die Weihnachtssaison 2025 geplant ist. Ebenfalls mit von der Partie ist Chloe Bennet (32), bekannt aus der Serie "Agents of S.H.I.E.L.D.", die am Set neben Priyanka und den "JoBros" gesichtet wurde. Weitere Details zur Handlung sind noch nicht bekannt, aber die prominenten Namen auf der Besetzungsliste lassen auf ein unterhaltsames Festtagsspektakel hoffen.

Priyanka und Nick, die seit 2018 verheiratet sind, haben schon bei früheren Projekten bewiesen, dass sie auch auf beruflicher Ebene ein Power-Couple sind. Die Schauspielerin, die ihren Durchbruch in Bollywood feierte und später in Hollywood Fuß fasste, teilt auf Social Media immer wieder Einblicke in ihr privates Leben mit Nick und ihrer gemeinsamen Tochter, die Anfang 2022 geboren wurde. Die Jonas Brothers hingegen sind längst eine Institution in der Musikszene und feiern auch auf der Leinwand weiterhin Erfolge. Dass die Familie nun zusammen für einen Film arbeitet, dürfte für die Fans ein besonderes Weihnachtsgeschenk werden.

Getty Images Priyanka Chopra Jonas und Nick Jonas beim Red Sea International Film Festival 2024

Instagram / priyankachopra Nick Jonas, Priyanka Chopra und ihre Tochter, Januar 2025

