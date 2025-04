Das steckt hinter Prinzessin Alexias rebellischem Auftreten

Prinzessin Alexia (19) sorgte beim diesjährigen Königstag für Aufsehen. Die Studentin präsentierte sich an der Seite ihrer älteren Schwester Prinzessin Catharina-Amalia (21) in einem besonders auffälligen Look. Während Amalia ganz klassisch im himmelblauen Cape-Kleid auftrat, überraschte die jüngere Königstochter mit einem schwarzen Rock, kombiniert mit einem cremefarbenen Top und einer leger über die Schultern drapierten Lederjacke. Der öffentliche Auftritt fand inmitten zahlreicher Feierlichkeiten in den Niederlanden statt und wurde von vielen Royal-Fans und Modebeobachtern aufmerksam verfolgt.

Laut der Mode-Expertin Josine Droogendijk steckt hinter dem Outfit eine besondere Taktik der Tochter von König Willem-Alexander (58). "Es handelt sich tatsächlich um ein Konzept, einen Look, bei dem man aktiv über die Abstimmung aller einzelnen Elemente nachdenken muss", erklärt sie im Gespräch mit Bunte. Alexia versuche, den schmalen Grat zwischen einem rebellischen und einem klassischen Look zu wandern: "Am Königstag trug sie einen sehr altbackenen Midirock, aber das schulterfreie Top und die Lederjacke machten das Outfit definitiv nicht altbacken, sondern jung und cool."

Der moderne Look passt perfekt zum Lifestyle der 19-Jährigen: Sie lebt und studiert im turbulenten London. Dort begann sie im vergangenen September ein Studium an dem renommierten University College London. Eigentlich hatte sich die Niederländerin für den Studiengang "Science and Engineering for Social Change" eingeschrieben, doch nur zwei Monate später berichtete Hello!, dass sie ihre Fachrichtung gewechselt habe und nun Bauingenieurwesen studiere.

Getty Images Prinzessin Catharina-Amalia, Königin Máxima und Prinzessin Alexia

Instagram / alexiavanoranje Prinzessin Alexia der Niederlande zum Studienbeginn in London, 2024

