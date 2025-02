Priyanka Chopra hat mit finanziellen Ängsten zu kämpfen

Schauspielerin Priyanka Chopra (42) hat nun in einem Interview offen über ihre finanziellen Ängste gesprochen. Obwohl die Ehefrau von Musiker Nick Jonas (32) zu den bestbezahlten indischen Schauspielerinnen gehört, erklärte sie, dass die Unsicherheiten in ihrem Beruf sie oft belasten. "Mein Job ist ungewiss. Es ist kein Gehaltsscheck, der jeden Monat kommt, und das verursacht Angst", gab Priyanka gegenüber Harper's Bazaar UK zu. Die Schauspielerin verriet, dass sie ihre Arbeit liebt, sich jedoch immer wieder mit der Unbeständigkeit ihres Einkommens auseinandersetzen muss.

Im Gespräch betonte Priyanka, dass sie trotz der glamourösen Fassade ihres Lebens ein Fan von einfachen Dingen sei. So erzählte die Bollywood-Ikone, dass sie großen Wert auf kleine Freuden wie Spaziergänge, ein gutes Buch oder ein Eis lege. Dem gegenüber stehe aber der oft hektische und unvorhersehbare Alltag in der Filmwelt. Neben ihrer Karriere sprach sie auch über ihre Ehe mit Sänger Nick Jonas, mit dem sie 2018 in zwei beeindruckenden Zeremonien feierte. Über ihre Beziehung zu dem 32-jährigen Musiker sagte sie: "Du musst jemanden finden, der dich respektiert. Respekt ist etwas anderes als Liebe und Zuneigung."

Priyanka, die 2000 den Titel der Miss World gewann, machte sich zunächst in der indischen Filmindustrie einen Namen und feierte später Erfolge in Hollywood. Mit Rollen in der Serie "Quantico" oder Filmen wie "Baywatch" und "Matrix Resurrections" konnte sie sich als feste Größe etablieren. Privat gilt sie als eine sehr emotionale Person, wie sie selbst einmal mit einem Augenzwinkern zugab: "Ich bin Krebs, ich weine wegen jeder Kleinigkeit." Priyanka, die in den vergangenen Jahren auch von Forbes und BBC als einflussreiche Persönlichkeit geehrt wurde, bleibt trotz aller Erfolge eine Frau, die den Wert von Familie und alltäglichen Momenten schätzt.

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra mit ihrem Mann Nick Jonas und ihrer Tochter Malti

Getty Images Priyanka Chopra, Dezember 2024

