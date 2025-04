Nick Jonas feiert Broadway-Premiere mit seiner Frau Priyanka

Nick Jonas (32) feierte am Sonntagabend die Eröffnung seines neuen Musicals "The Last Five Years" am Broadway im Hudson Theatre in New York – und niemand unterstützte ihn dabei strahlender als seine Ehefrau Priyanka Chopra (42). An seiner Seite waren außerdem seine Brüder Joe (35), Kevin (37) und der selten in der Öffentlichkeit auftretende Frankie Jonas, der in Begleitung seiner Freundin Anna Olson erschien. Gemeinsam posierten sie stolz auf dem roten Teppich. Besonders emotional wurde es laut Hello! Magazine, als Nick berichtete, dass ihn seine dreijährige Tochter Malti Marie, die er mit Priyanka hat, zu Hause in einem Tinkerbell-Kleid als "Prince Charming" verabschiedet und ihm "Viel Glück" gewünscht habe.

Das Musical "The Last Five Years" ist eine emotionale Achterbahnfahrt, die die Beziehung zweier Menschen über fünf Jahre hinweg beleuchtet. Nick spielt die Rolle des erfolgreichen Schriftstellers Jamie. Dessen Partnerin Cathy wird von Adrienne Warren verkörpert. Priyanka, die im März bereits eine Voraufführung besucht hatte, ließ damals auf Instagram verlauten: "Ich komme immer noch nicht darüber hinweg, was ich gesehen habe." Die Aufführung am Premierenabend war ebenfalls ein voller Erfolg, unter anderem dank der tatkräftigen Unterstützung von Familie und Freunden.

Nick und Priyanka gelten als eines der Traumpaare Hollywoods. Die beiden hatten sich 2018 über Social Media kennengelernt, kurz darauf folgte eine große indische Hochzeit. Ihre kleine Tochter Malti wurde 2022 mithilfe einer Leihmutter geboren und hatte nach einer Frühgeburt drei Monate auf der Intensivstation verbringen müssen, bevor sie mit nach Hause durfte. Seitdem scheint das Familienglück perfekt. "Das Beste daran, Vater zu sein, ist für mich, dass ich, egal wie cool oder erfolgreich ich mich fühle, für sie einfach nur 'Papa' bin", erklärte der 32-Jährige im People-Interview.

Getty Images Priyanka Chopra, Dezember 2024

Instagram / priyankachopra Nick Jonas, Priyanka Chopra und ihre Tochter, Januar 2025

