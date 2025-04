Für Kultfilm-Dreh: Priyanka Chopra kehrt zu Bollywood zurück

Fans des Bollywood-Kinos können sich freuen: Priyanka Chopra (42) und Hrithik Roshan (51) stehen wieder gemeinsam vor der Kamera! In der vierten Fortsetzung des kultigen Superhelden-Franchise "Krrish" wird Priyanka erneut in die Rolle der Priya schlüpfen und an der Seite von Hrithik spielen. Dieser wird nicht nur erneut die Hauptrolle übernehmen, sondern auch erstmals als Regisseur des Films agieren. Das Projekt wird von YRF produziert und die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Wie Quellen gegenüber Pinkvilla berichteten, soll der Drehbeginn für Anfang 2026 vorgesehen sein.

Laut Informationen, die dem Magazin vorliegen, war es von Anfang an klar, dass Priyanka die ideale Besetzung für "Krrish 4" ist. Ihre Figur Priya begleitet die Geschichte bereits seit den ersten Filmen der Reihe und ihr Zusammenspiel mit Hrithik wurde stets als echter Erfolg angesehen. "Hrithik und Priyanka haben eine großartige Arbeitsdynamik. Ihre Chemie auf der Leinwand ist unbezahlbar", verriet ein Insider. Der Schauspielerin habe insbesondere Hrithiks Vision für das Projekt und sein ambitionierter Ansatz, dieses Franchise weiterzuentwickeln, gefallen.

Für Priyanka bedeutet das Projekt eine Rückkehr in die Bollywood-Welt, da sie zuletzt vor allem an internationalen Produktionen wie "Quantico" und "Citadel" gearbeitet hat. Privat ist sie mit dem berühmten Musiker Nick Jonas (32) verheiratet, mit dem sie eine kleine Tochter namens Malti (3) hat. In einem Interview mit der britischen Harper's Bazaar betonte die 42-Jährige, wie schwierig es war, ihren Mr. Right zu finden: "Man muss viele Frösche küssen, bevor man seinen Prinzen findet." Heute hat sie ihre Liebe gefunden und steht auch beruflich fest mit beiden Beinen im Leben.

Getty Images Priyanka Chopra und Hrithik Roshan, September 2011

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas, April 2025

