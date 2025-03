Priyanka Chopra ist stolz auf Ehemann Nicks Broadway-Rolle

Nick Jonas (32) feierte am 18. März sein Broadway-Debüt in der Produktion "The Last Five Years" im renommierten Hudson Theatre in New York City – und bekam dafür tatkräftigen Beistand von seiner Ehefrau Priyanka Chopra (42). Die Schauspielerin teilte ihre Begeisterung und ihren Stolz in den sozialen Medien, postete ein Bild der Bühne und schrieb dazu: "So stolz auf dich." Auch ein Foto des offiziellen Playbills zierte ihre Instagram-Story, versehen mit Emoji und der Beschriftung "First preview". Neben Jonas' Ehefrau waren auch seine Brüder, Joe (35) und Kevin Jonas (37), vor Ort, die ihn mit geteilten Fotos auf ihren eigenen Kanälen unterstützten.

"The Last Five Years" ist eine Neuauflage des gleichnamigen Musicals von Jason Robert Brown und erzählt die Geschichte der zerbrechenden Beziehung zwischen dem Schriftsteller Jamie (gespielt von Nick) und der Schauspielerin Cathy (dargestellt von Adrienne Warren). Das Stück feiert nun sein Broadway-Debüt, nachdem es seit seiner Premiere 2001 zahlreiche erfolgreiche Off-Broadway-Aufführungen, darunter eine Verfilmung mit Anna Kendrick (39) und Jeremy Jordan (40), erlebt hat. Die Inszenierung von Whitney White wird für 14 Wochen bis zum 22. Juni auf der Bühne zu sehen sein.

Privat sorgt Nick mit seiner Familie ebenfalls regelmäßig für Schlagzeilen. Seit seiner Hochzeit mit Bollywoodstar Priyanka im Jahr 2018 gelten die beiden als eines der glamourösesten Paare der Unterhaltungsindustrie. 2022 begrüßten sie ihre gemeinsame Tochter Malti, die das Glück des Paares komplett machte. Zuletzt hatte Priyanka in Interviews offen über die Herausforderungen gesprochen, Beruf und Familie in Einklang zu bringen, und betonte dabei die gegenseitige Unterstützung in ihrer Ehe. Mit ihrer Geste auf Social Media zeigte die Schauspielerin nun erneut, wie eng sie als Paar verbunden sind – ob in beruflichen oder privaten Momenten.

Getty Images Nick Jonas im Juni 2024

Instagram / priyankachopra Nick Jonas, Priyanka Chopra und ihre Tochter, Januar 2025

