Kim Kardashian freut sich für Chris Appletons Liebe zu Lukas

Kim Kardashian (42) freut sich für ihren Haarstylisten Chris Appleton (39) und seinen Liebsten Lukas Gage (27)! Nach einigen Liebes-Spekulationen hatten Chris und der Schauspieler im vergangenen März ihre Liebe zueinander öffentlich gemacht. Kurze Zeit darauf zeigten sich die Turteltäubchen gemeinsam auf dem roten Teppich. Nur einen Monat später folgten dann weitere freudige News: Angeblich sollen Chris und Lukas verlobt sein! Vor allem eine scheint von ihrer Blitz-Liebe begeistert zu sein: Chris' Kundin Kim!

Am Wochenende wurden bei der Preisverleihung der Fashion Awards von The Daily Front Row modische Visionäre geehrt – so auch der 39-Jährige. Wie unter anderem People berichtete, durften Kim und ihre Tochter North West (9) Chris diese besondere Auszeichnung übergeben. Währenddessen kam die Unternehmerin gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Ich bin so glücklich, dass er gerade in einer Beziehung ist und dass es jetzt bekannt ist, weil ich es so satthabe, dass all meine Freundinnen und Freunde mich fragen, ob du verfügbar bist und wer mein heißer Typ ist, mit dem ich immer zusammen bin."

Auch North fand lobende Worte für den Stylisten, der auch ihre Haare hin und wieder frisiert: "Chris Appleton ist der Beste!" Chris selbst reagierte begeistert auf das Kompliment der Neunjährigen: "Ehrlich gesagt, das ist das Netteste, was sie jemals zu mir gesagt hat."

Getty Images Lukas Gage und Chris Appleton im März 2023

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West

Getty Images Kim Kardashian, North West und Chris Appleton im April 2023

