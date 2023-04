Knochenkrebs: Len Goodman ist mit 78 Jahren verstorben

Die Welt trauert um Len Goodman (78). Der Tanzrichter sicherte sich mit diversen Tanzshows einen Platz in den Herzen seiner Zuschauer. Vor allem durch seine Tätigkeit als Juror bei Strictly Come Dancing von 2004 bis 2016 und als Chefjuror bei Dancing with the Stars von 2005 bis 2022 war der Standardtänzer bekannt. Dann erkrankte er jedoch an Knochenkrebs – diesen Kampf hat Len nun verloren. Er starb jetzt im Alter von 76 Jahren.

Wie ein Sprecher gegenüber Mail Online bekannt gab, ist Len am Samstag in einem Hospiz verstorben. "Ich kann bestätigen, dass er am Wochenende friedlich eingeschlafen ist, umgeben von seiner Familie", hieß es in dem traurigen Statement. Len hinterlässt seine Frau Sue, seinen Sohn James und dessen Kinder.

Len war vor allem für seinen besonderen Humor bekannt. Fans hatten den Juroren vergöttert – dementsprechend zeigten viele seiner Bewunderer sich tief betroffen über seinen Tod. "Ich bin so traurig über diese Nachricht" oder "Er sei gesegnet, er war so ein lieber Gentleman", schrieben die betroffenen Fans auf Instagram.

