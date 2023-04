"Dancing with the Stars"-Cast vermisst Len Goodman (†78)

Len Goodman (✝78) wird schrecklich vermisst. Vergangenen Samstag verstarb der Tanzrichter in einem Hospiz – der einstige Profitänzer litt an Knochenkrebs. Anfang der 2000er war der Brite als Juror bei "Strictly Come Dancing" tätig, auch bei der amerikanischen Version der Show Dancing with the Stars nahm er hinter dem Jurytisch Platz. Seine Kollegen trauern jetzt um Len und richten emotionale Worte an ihn.

Bruno Tonioli (67), der von Beginn an mit dem Verstorbenen zusammenarbeitete, zollte ihm als Erster seinen Tribut. "Ich werde die Erinnerung an unsere unglaublichen Abenteuer und Hunderte von Shows, die wir zusammen gemacht haben, in Ehren halten, es wird nie jemanden wie dich geben, wir werden dich vermissen", schrieb er via Instagram. Choreografin Carrie Ann Inaba (55) tat es ihrem Kollegen gleich und widmete rührende Worte an Len. "Du warst einmalig, mein lieber Freund. Und ich werde unsere Erinnerungen in Ehren halten und sie festhalten, während ich mit so vielen anderen um dich trauere", lauteten die Zeilen auf ihrem Instagram-Profil.

Auch zahlreiche Fans zeigten sich über Lens Tod erschüttert. "Es ist so traurig zu hören, dass er von uns gegangen ist. Er hat der Nation und der Tanzwelt so viel Freude bereitet" oder "Er war ein wunderbarer Mann und ich werde ihn sehr vermissen", lauteten die Instagram-Kommentare.

Anzeige

Instagram / brunotonioliofficial Bruno Tonioli mit Len Goodman

Anzeige

Getty Images Len Goodman mit Carrie Ann Inaba, 2013

Anzeige

Getty Images Len Goodman, Tanzrichter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de