Tanzshow-Juror Len Goodmans (†78) Todesursache steht fest

Neue Details zu Len Goodmans (✝78) Tod. Der Profitänzer war der Joachim Llambi der USA und Großbritanniens. Mehrere Jahre hatte er in den Jurys von Dancing with the Stars und Strictly Come Dancing gesessen. Doch was lange Zeit keiner gewusst hatte: Der Brite war schwer an Krebs erkrankt. Im April dieses Jahres starb er im Beisein seiner Familie in einem Hospiz. Nun steht Lens offizielle Todesursache fest.

Daily Express liegt das Sterbedokument des 78-Jährigen vor. Dies zeigt, dass Len an "metastasierendem Prostatakrebs" gestorben ist. Schon 2009 hatte sich der Tanzsportler einer OP unterzogen, um ein Krebsgeschwür an der Prostata entfernen zu lassen. Aus den Todesunterlagen geht nun hervor, dass dieser sich in der Zeit danach auf die Knochen ausgebreitet hatte.

Nach Lens Ableben wandte seine Familie sich mit einem rührenden Text an seine Fans. "Wir wünschten, er wäre noch hier bei uns. Wir sind so stolz auf das, was er erreicht hat, auf das Glück, das er uns allen geschenkt hat und auf das Vermächtnis, das er hinterlassen hat", hieß es in dem Statement auf Facebook.

Getty Images Königin Camilla und Len Goodman im September 2019

Getty Images Len Goodman im Mai 2008

Getty Images Len Goodman, Tanzrichter

