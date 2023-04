Len Goodmans (†78) Familie gedenkt ihm mit Spendenaufruf

Was für eine schöne Geste! Len Goodman (✝78) war jahrelang Bestandteil der Jury von Strictly Come Dancing. Auch als Chefjuror bei Dancing with the Stars sorgte der Tänzer mit seiner humorvollen Art immer für gute Stimmung. Umso schockierender war es nun, als der gebürtige Brite vor wenigen Tagen an den Folgen seines Knochenkrebses verstorben ist. Seine Familie will ihn nun mit der Fortsetzung seiner wohltätigen Arbeit in Ehren halten.

Auf der Facebook-Seite der Tanzakademie seines Sohnes James erinnerten sich seine Liebsten an den Standardtänzer. "Millionen von Menschen kannten ihn als den ersten Chefjuror[…], aber für viele von uns, die ihn persönlich kannten, war er einfach nur 'Lucky Len mit dem jungenhaften Grinsen'", heißt es in dem Beitrag. Dieses Lächeln will seine Familie wohl in Erinnerung behalten, so richten sie das Wort an seine Fans: "Len hatte vier Wohltätigkeitsorganisationen, die ihm sehr am Herzen lagen und die er im Laufe der Jahre unterstützt hat. Wir hoffen, dass auch Sie eine Spende zu seinem Gedenken in Erwägung ziehen."

Klar ist, dass der ehemalige Juror eine große Lücke hinterlassen hat. Das betonten seine Liebsten in ihrem Beitrag auch: "Wir wünschten, er wäre noch hier bei uns." Auch wenn er ihnen sehr fehle, möchten sie an seinen Erfolgen festhalten. "Wir sind so stolz auf das, was er erreicht hat, auf das Glück, das er uns allen gebracht hat, und auf das Vermächtnis, das er hinterlassen hat", schrieben sie über den Verstorbenen.

Anzeige

Getty Images Len Goodman, ehemaliger Standardtänzer

Anzeige

Getty Images Len Goodman im November 2007

Anzeige

Getty Images Len Goodman im Mai 2008

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de