"Traurig": Königin Camilla trauert um Len Goodman (†78)

Königin Camilla (75) zollt Len Goodman (✝78) Tribut. Seit Jahren war der Standardtänzer bei vielen Tanzshow-Zuschauern ein beliebtes Gesicht: Neben seiner zwölfjährigen Tätigkeit als Strictly Come Dancing-Juror war er auch für seine Rolle als Chefjuror bei Dancing with the Stars bekannt. Doch vor wenigen Stunden machten erschütternde Neuigkeiten die Runde: Nachdem bei Len Knochenkrebs diagnostiziert wurde, erlag er seiner Erkrankung. Weltweit trauern die Fans nun um den verstorbenen Tänzer – so auch Camilla.

Wie Mirror jetzt berichtet, war die Royal ein großer Liebhaber der BBC-Sendungen und tanzte sogar im September 2019 auf der Tanzfläche des Londoner Victory Services Clubs mit Len. Ein Jahr später hatte Camilla sogar einen besonderen Auftritt im "Strictly Come Dancing"-Finale. Nun teilte der Buckingham Palace ein offizielles Statement: "Ihre Majestät war traurig, diese Nachricht zu hören."

Ein Sprecher hatte gegenüber Mail Online bekannt gegeben, dass Len am Samstag in einem Hospiz verstarb: "Ich kann bestätigen, dass er am Wochenende friedlich eingeschlafen ist, umgeben von seiner Familie." Er hinterlässt seine Frau Sue, seinen Sohn James und dessen Kinder.

Getty Images Len Goodman, Tänzer

Getty Images Königin Camilla und Len Goodman im September 2019

