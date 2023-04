Kurz vor Geburtstag: Len Goodman (†78) sah seinen Tod voraus

Len Goodman (✝78) hatte es wohl bereits im Gefühl. Der Profitänzer war von 2004 bis 2016 Teil der Strictly Come Dancing-Jury. Aber nicht nur in dieser Show fällte der gebürtige Brite ein Urteil, sondern auch bei Dancing with the Stars. Doch nun hieß es Abschied von dem Standardtänzer nehmen, denn er erlag den Folgen seines Knochenkrebses und verstarb im Alter von 78 Jahren. Len hatte zuvor noch seinen Tod vorausgesagt!

Vor rund sechs Monaten hatte der Tänzer Daily Mail ein Interview gegeben, in dem er von seinem kommenden Ableben gesprochen hatte. "[Mein Vater] liebte die Gartenarbeit und hatte einen Schlaganfall, während er im Garten war. Er wurde 79 Jahre alt, wenn ich also den Weg meines Vaters gehe, dann wird es nächstes Jahr so weit sein", hatte er prophezeit. Damit hat er wohl fast ins Schwarze getroffen, denn nur drei Tage vor seinem 79. Geburtstag verstarb der Juror.

Eine Sache ist glasklar: Len hinterlässt mit seinem Ableben eine große Lücke. "Ich werde die Erinnerung an unsere unglaublichen Abenteuer und Hunderte von Shows, die wir zusammen gemacht haben, in Ehren halten, es wird nie jemanden wie dich geben, wir werden dich vermissen", hatte sich unter anderem sein DWTS-Kollege Bruno Tonioli (67) trauernd zu Wort gemeldet.

Anzeige

Getty Images Len Goodman, Tänzer

Anzeige

Getty Images Len Goodman, Tänzer

Anzeige

Instagram / brunotonioliofficial Bruno Tonioli mit Len Goodman

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de