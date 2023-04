Lukas Gage und Chris Appleton sollen schon verheiratet sein!

Läuteten bei den beiden etwa bereits die Hochzeitsglocken? Kim Kardashians (42) Haarstylist Chris Appleton (39) hatte im Februar total stolz verkündet, dass er mit dem US-amerikanischen Schauspieler Lukas Gage (27) liiert ist. Daraufhin machten schnell Gerüchte um eine Verlobung die Runde – der Beauty-Experte und der Euphoria-Star trugen beispielsweise dieselben Ringe. Doch sind die beiden womöglich schon viel weiter? Ein Insider behauptet nun jedenfalls, dass Chris und Lukas bereits verheiratet sein sollen!

Der Informant berichtet jetzt gegenüber Page Six, dass sich die Turteltauben am Wochenende im kleinen Kreis das Jawort gegeben haben: Chris und Lukas sollen angeblich in der berühmten Little White Chapel in Las Vegas den Bund der Ehe eingegangen sein. Laut dem Promi-Experten seien nur sechs Gäste geladen gewesen – darunter auch Chris' langjährige Freundin und Klientin Kim Kardashian.

Bislang bestätigten zwar weder Chris noch Lukas ihre Hochzeit in der Öffentlichkeit – doch dass die beiden miteinander überglücklich sind, ist längst kein Geheimnis mehr! Vor ein paar Wochen hatte Chris bei "The Drew Barrymore Show" in den höchsten Tönen von seiner Beziehung geschwärmt: "Ich bin sehr glücklich und wirklich sehr verliebt."

Getty Images Lukas Gage und Chris Appleton im März 2023

Getty Images Kim Kardashian im Januar 2020

Instagram / chrisappleton1 Chris Appleton, 2023

