Seltener Anblick! Klaas Heufer-Umlauf posiert mit Partnerin

Hier glänzt Klaas Heufer-Umlauf (39) zusammen mit seiner Partnerin Doris Golpashin (42)! Seit mehr als zehn Jahren sind der Entertainer und die österreichische Moderatorin ein Paar. Doch nur selten zeigen sich die beiden gemeinsam in der Öffentlichkeit. Am 22. April fand in der Wiener Hofburg die Gala zur Verleihung der Kurier Romy 2023 statt, bei der auch diesmal wieder zahlreiche Film- und Fernsehpreise verliehen worden sind. Klaas begleitete seine Doris zu der Veranstaltung und posierte mit ihr auf dem roten Teppich!

Das Paar, das seine Beziehung eher privat hält, war ein echter Blickfang: Die Moderatorin präsentierte sich im hellblauen Glitzerkleid, welches sie mit High Heels und einer silbernen Chanel-Tasche kombinierte. Ihr Partner entschied sich für den klassischen schwarzen Anzug mit farblich passender Fliege. Auch Klaas gewann zusammen mit Partner Joko Winterscheidt (44) eine Romy in der Kategorie Show. Die Verleihung wurde im ORF übertragen. In seiner Rede bezog er sich auch auf seine Liebste: "Herzlichen Dank auch an meine geliebte Frau Doris, die mir erklärt, wie so eine Romy funktioniert und was man hier machen muss."

"Joko kann heute leider nicht hier sein. Er wurde vom Bus überfahren. Wir sind alle sehr traurig, aber das Leben muss weitergehen und ich werde mir den Abend davon nicht versauen lassen", erklärte der Komiker die Abwesenheit seines Kollegen. "Nur die Besten von Joko und Klaas sind heute hier", scherzte der Late Night Berlin-Star weiter. Auch Stars wie Otto Waalkes (74), Oscarpreisträger Brendan Fraser (54) oder Influencerin Julia Beautx (23) konnten sich über eine Trophäe freuen.

Apa-Picturedesk/STARPIX /ActionPress Klaas Heufer-Umlauf mit seiner Romy für die Kategorie "Show"

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf und Doris Golpashin im September 2022

Action Press / Splash News Doris Golpashin und Klaas Heufer-Umlauf

