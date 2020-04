Im Jahr 2002 starb die Schwester von Queen Elizabeth II. (93). Ein Insider verriet nun, wie eng die Bindung zwischen ihr und Prinzessin Margaret (✝71) wirklich war. Die Queen und ihre Schwester hielten bis zu Margarets Lebensende immer zusammen. Selbst als Margaret sich von ihrem Ehemann Anthony Armstrong-Jones trennte und damit einen Eklat auslöste, war ihre große Schwester Elizabeth da, um sie zu beschützen.

Gegenüber Closer Weekly plauderte Paul Burrell (61) aus, wie gut sich die Schwestern schon in ihrer Kindheit verstanden haben. "Die beiden erzählten sich alles", sagte der ehemalige Butler der Royals. Während die Öffentlichkeit im Jahr 1978 die erste royale Scheidung seit 400 Jahren scharf kritisierte, war die Queen als Notanker für ihre Schwester da. Burrell verriet: "Als Margarets Ehe endete, nahm ihre Schwester sie auf." Die Prinzessin verbrachte, nach seinen Angaben, die Wochenenden in Windsor Castle, in einem eigens für sie eingerichteten Zimmer ganz in der Nähe der Queen. Margaret erinnerte sich einst, dass sie sich in ihrem Leben nur zweimal mit ihrer Schwester gestritten habe.

Der Zusammenhalt ist in der royalen Familie sehr wichtig. Das ist in der aktuellen Situation nicht immer einfach. Selbst die Royals müssen sich sozial voneinander und von anderen Menschen distanzieren. Aus diesem Grund begaben sich auch die Bewohner des Buckingham Palasts in Quarantäne.

Getty Images Prinzessin Margaret, Queen Elizabeths Schwester

HEATHCLIFF O'MALLEY/POOL/AFP via Getty Images Queen Elizabeth II.

ActionPress Prinzessin Margaret und Queen Elizabeth II., 1931

