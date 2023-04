Wow! Shakira wird Billboards erste "Latin Women in Music"

Shakira (46) erreicht einen neuen Meilenstein! Hinter der Sängerin liegen nervenaufreibende Monate: Nach zehn gemeinsamen Jahren wurde bekannt, dass sie und ihr Partner Gerard Piqué (36) sich getrennt haben. Grund dafür war Gerards Affäre mit seiner Praktikantin. Das Drama um ihre Trennung möchte die Musikerin mit einem Umzug nach Miami nun hinter sich zu lassen. Umso mehr wird sie sich sicherlich auch über diese Auszeichnung freuen: Shakira wird als erste Frau mit Billboards "Latin Women in Music"-Auszeichnung geehrt!

Bei der alljährlichen Preisverleihung werden ausschließlich weibliche Künstlerinnen in verschiedenen Kategorien für ihre Arbeit im Musikbusiness ausgezeichnet. Mit ihren musikalischen Erfolgen und der Schaffung von Möglichkeiten für Latin-Frauen in der Branche soll nun auch die 46-Jährige geehrt werden. Das verkündet Leila Cobo, Billboards Chief Content Officer: "Dank ihr haben Latin-Frauen auf der ganzen Welt die Möglichkeit, sehr persönliche Musik zu schreiben und aufzuführen. [...] Sie ist die Definition einer Frau in der Musik."

"Shakira hat im Laufe ihrer Karriere die lebendige und vielfältige Landschaft der lateinamerikanischen Musik und der Musik im Allgemeinen entscheidend geprägt. Ihre Leidenschaft, ihr Talent und ihre Kreativität haben Barrieren überwunden und Generationen dazu befähigt, ihre Identität durch Musik zu leben", freute sich zudem der Telemundo-Präsident für Unterhaltung und Content-Strategie Ronald Day.

Getty Images Gerard Piqué und Shakira, 2015

Getty Images Shakira, Sängerin

Getty Images Shakira, November 2019

