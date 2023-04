Nach Flucht aus Barcelona: Shakira bittet um Privatsphäre

Shakira (46) möchte endlich zur Ruhe kommen! Hinter der Sängerin liegen nervenaufreibende Monate: Nach über zehn Jahren wurde bekannt, dass sie und ihr Partner Gerard Piqué (36) sich getrennt hatten. Grund dafür war die Affäre des einstigen Fußball-Profis mit seiner Praktikantin Clara Chia Marti. Nun wollte die "Hips Don't Lie"-Interpretin einen Neustart wagen: Sie verließ mit ihren Söhnen Sasha (8) und Milan (10) die gemeinsame Heimat und zog nach Miami – dort erhofft sich Shakira mehr Privatsphäre!

Auf Twitter bat die 46-Jährige deshalb in einem Statement die Paparazzi, Abstand von ihr und ihren Söhnen zu nehmen. "Meine Kinder Milan und Sasha haben jedoch ein sehr schwieriges Jahr hinter sich, in dem sie unablässig von den Paparazzi und verschiedenen Medien in Barcelona schikaniert und verfolgt wurden", erklärte Shakira und fügte zudem hinzu: "Jetzt, wo sie ein neues Leben beginnen, flehe ich die Medien im Namen meiner Kinder an, ihr Recht auf Privatsphäre zu respektieren. [...] Ich vertraue darauf, dass die Journalisten und Fotografen hier sensibel mit der Situation umgehen."

Laut The Sun soll Shakiras Anwalt damals dem Vertreter ihres Ex darüber in Kenntnis gesetzt haben, dass sie mit den gemeinsamen Söhnen in die Vereinigten Staaten ziehen wird. Doch obwohl der 36-Jährige von dem Wohnortwechsel wusste, passte ihm der Umzug gar nicht: "Er ist sehr verärgert, weil man ihm sehr wenig Zeit gelassen hat. Er ist nicht damit einverstanden, dass die Kinder das Schuljahr nicht in Barcelona beenden."

