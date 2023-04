Zendaya Coleman begeistert auf legendärer Coachella-Bühne!

Zendaya Coleman (26) ist eine Bombe! Die Schauspielerin ist nicht nur für ihre starke Leistung am Set bekannt, sondern auch für ihr herausragendes Gesangstalent. Die brünette Schönheit wurde 2010 mit der Disneyserie "Shake It Up" berühmt und brachte infolgedessen ihr erstes Album mit dem Titel "Zendaya" auf den Markt. 2017 kletterte die "Dune"-Darstellerin mit Zac Efron (35) und "Rewrite the Stars" aus "The Greatest Showman" an die Spitze der Charts. Nun rockte Zendaya die Bühne des Coachella-Festivals!

Am zweiten Wochenende des Musikfestivals gesellte sich der "Euphoria"-Star zu dem Rapper Labrinth (34), um dessen Emmy-nominierten Hit "I'm Tired" sowie den Song "All of Us" zu performen. Während ihres spektakulären Auftritts trug Zendaya ein rosafarbenes Rüschenkleid, das sie mit schwarzen Overknee-Stiefeln kombinierte. Wie People berichtet, handelte es sich bei dem Auftritt um den ersten Live-Act der Sängerin seit über sieben Jahren.

"Ich habe mich vor einiger Zeit aus verschiedenen Gründen von der Musik zurückgezogen, aber ich liebe sie immer noch sehr", erklärte die Freundin von Tom Holland (26) in einem früheren Interview. Obwohl Zendaya oft an den Songs für die Serie "Euphoria" mitschreibt, möchte sie sich eher auf ihre Schauspielkarriere fokussieren.

Getty Images Zendaya und Labrinth auf der Coachella-Bühne

Getty Images Zendaya, Sängerin und Schauspielerin

Getty Images Zendaya Coleman in Mumbai 2023

