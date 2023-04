Gemeinsame Wohnung? Zendaya lässt ihren Tom das Essen kochen

Hat dieses Hollywood-Traumpaar schon längst den nächsten Schritt gewagt? Zendaya Coleman (26) und Tom Holland (26) haben sich 2016 bei den Dreharbeiten zu dem Film Spider-Man: Homecoming kennen- und lieben gelernt. Was als Freundschaft am Filmset begann, endete in einer Liebesgeschichte. 2021 machten sie ihre Beziehung öffentlich. Heute sind die beiden eines der bekanntesten Hollywood-Paare und stehen immer wieder im Mittelpunkt neuer Spekulationen. Nun gibt Zendaya einen Hinweis darauf, dass sie mit Tom zusammen wohnt!

In einem Interview mit dem britischen Magazin The Sun gewährt die Schauspielerin nämlich Einblicke in das Privatleben mit ihrem Schatz. "Er ist wirklich gut in der Küche, was ein Glück ist, denn ich bin ziemlich tollpatschig", erzählt sie. "Wir haben früh gelernt, dass immer nur einer von uns in der Küche sein kann. Wir sind beide Kontroll-Freaks, also können wir nicht zusammen in der Küche sein", ergänzt die 26-Jährige und heizte damit die Gerüchte um ein gemeinsames Zusammenleben an.

Tatsächlich wurde das Traumpaar im vergangenen Jahr bei einer Schlüsselübergabe gesichtet. In Richmond, einem wohlhabenden Stadtbezirk in London, soll sich die gemeinsame Bleibe befinden. Es soll eine Sechs-Zimmer-Wohnung sein, die über drei Millionen Euro gekostet haben soll. Angeblich habe sich Zendaya inzwischen sogar in ihrem neuen Zuhause und dem Heimatland ihres Liebsten gut eingelebt.

Instagram / zendaya Tom Holland und Zendaya, Schauspielerin

Getty Images Tom Holland und Zendaya bei der "Spider-Man: No Way Home"-Premiere in L.A. im Dezember 2021

Getty Images Zendaya und Tom Holland, Schauspieler

