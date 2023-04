Auftritt bei Charles' Krönung: Katy Perry platzt vor Stolz!

Für Katy Perry (38) erfüllt sich ein Traum! Die Sängerin wurde vor allem durch ihren ausgefallenen bunten Look und Ohrwürmer wie "Teenage Dream" oder "Roar" bekannt. Und als Popstar wird sie Anfang Mai bei den Feierlichkeiten zur Krönung von König Charles (74) auftreten. Dieses Konzert scheint für die US-Amerikanerin eine ganz besondere Bedeutung zu haben: Katy ist nämlich megastolz auf den Auftritt bei der Krönung!

"Ich bin so dankbar, dass ich da sein darf", freut Katy sich im Interview mit Entertainment Tonight. Zu der Zeremonie gehe sie aber nicht nur wegen ihres Konzerts, sondern vor allem, um als Botschafterin aufzutreten. Ihre erste Begegnung mit Charles liege bereits einige Jahre zurück. Zu dem Zeitpunkt habe der Monarch sie zur Botschafterin seiner Organisation The British Asian Trust ernannt, die sich für ein Ende des weltweiten Kinderhandels einsetzt. Diese Aufgabe bedeute ihr sehr viel, dann es entspreche genau ihren Werten.

Neben Katy wird aber auch der Musiker Lionel Richie (73) bei der Krönung auftreten. Obwohl der 73-Jährige ein alter Hase im Showbusiness ist, wird dieser Auftritt auch für ihn ein Erlebnis. "In diesem Teil der Geschichte dabei zu sein, ist einfach umwerfend", hatte der "Hello"-Interpret gegenüber Entertainment Tonight geschwärmt. Auch er ist Botschafter in einer von Charles' Organisationen – nämlich für The Prince's Trust.

