Diese bekannten Stars treten bei der Krönung von Charles auf

Diese Künstler werden bei der Krönung von König Charles (74) auftreten! Im September vergangenen Jahres war Queen Elizabeth II. (✝96) im Alter von 96 Jahren verstorben – das bedeutet für ihren Sohn Charles, dass er die Thronfolge übernehmen wird. Seit einigen Monaten wird sich also auf die Krönung vorbereitet. Am 6. Mai 2023 findet die Zeremonie im Schloss Windsor statt. Jetzt wurden die ersten Musiker bekannt gegeben, die im Zuge der Feierlichkeiten singen werden.

Wie das britische Magazin Evening Standard am Freitag berichtet, werden bis jetzt schon drei Megastars während der Feierlichkeiten auf der Bühne stehen. Unter anderem wurde die amerikanische Popsängerin Katy Perry (38) offiziell bestätigt – genauso wie die britische Boy Group Take That. Die Band soll mit den drei Mitgliedern Gary Barlow (52), Howard Donald (54) und Mark Owen (51) auftreten, aber auch Robbie Williams (49) und Jason Orange (52) sollen die Chance bekommen, wieder mit ihrer ehemaligen Gruppe auf der Bühne zu stehen. Neben den Jungs soll auch der amerikanische Soulsänger Lionel Richie (73) seine Musik zum Besten geben.

Doch neben diesen Weltstars sollen auch Künstler der klassischen Musik bei der royalen Veranstaltung nicht fehlen. Hierfür wurden beispielsweise der italienische Opernsänger Andrea Bocelli (64), die Singer-Songwriterin Freya Ridings und der Klassik-Soul-Komponist Alexis Ffrench engagiert.

