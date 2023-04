Nach Sexflaute: So läuft es bei Kate Merlan & Jakub im Bett

Kate Merlan (36) und Jakub Merlan-Jarecki (27) plaudern aus dem Nähkästchen! 2021 gaben sich die beiden das Jawort. Doch nach nur wenigen Monaten sollte die Beziehung zerbrechen. Während ihrer Teilnahme bei Prominent getrennt offenbarten die Realitystars dann, dass sie vor ihrem Liebes-Aus kaum noch Sex hatten. Der Grund: Da die beiden immer wieder Streitigkeiten wegen Kates Kinderwunsch hatten, soll Jakub Erektionsprobleme gehabt haben. Mittlerweile nähern sich Kate und Jakub wieder an – und zwar auch im Bett!

Das verrieten die beiden jetzt im "Aftershow – Der Reality-TV-Pocast": Nach der Teilnahme begann der 27-Jährige eine Sexualtherapie – und macht seitdem Fortschritte! "Du knüpfst an deine alten Talente wieder an. [...] Es wird so langsam. Du gibst dir ja auch Mühe. [...] Die Kondition hat nachgelassen, aber die Technik ist immer noch gut", lobt Kate ihren Ehemann. Auch Jakub findet, dass der Sex zwischen den beiden "gut" läuft.

Auch das Thema Kinder scheint bei den beiden immer noch aktuell zu sein. So stellt Jakub klar, dass er zu diesem Zeitpunkt noch keine Kinder haben möchte – obwohl Kate schon bereit für die Familienplanung wäre. "Aber ich denke, dass wir beide jetzt auf einem relativ guten Weg sind, uns den Druck rauszunehmen [...] und danach entscheiden, wie wir uns fühlen", erklärt der Fußballer zudem. "Ich bin ja schon mal froh, dass die Kanone unten wieder funktioniert", stellt die 36-Jährige abschließend klar.

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan mit Jakub Merlan-Jarecki

Anzeige

Instagram / katemerlan Jakub Merlan-Jarecki und Kate Merlan, TV-Bekanntheiten

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan mit Jakub Merlan-Jarecki, April 2023

Anzeige

Denkt ihr, die beiden werden ihre Fans weiterhin mit Sex-Updates versorgen? Ja, bestimmt! Das ist mir eigentlich egal. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de