Doch keine Beziehung? Kim Virginia ist Twenty4tim entfolgt!

Gibt es etwa Ärger im Paradies? Kim Virginia Hartung (28) und Twenty4tim (23) hatten sich im Dschungelcamp kennengelernt und auf Anhieb super verstanden. Eigentlich arbeiteten die Reality-TV-Bekanntheit und der Influencer auf eine feste Beziehung hin – doch nun gibt es Anzeichen dafür, dass schon wieder alles aus und vorbei sein könnte. Kim Virginia folgt Tim nicht mehr auf Instagram! Bei dem Webstar hingegen ist nach wie vor alles beim alten: Er hat die Beauty weiterhin abonniert.

Deutet das Entfolgen etwa auf eine Liebeskrise hin? In einer Fragerunde der 28-Jährigen wirkt es zumindest so. Auf die Frage eines Followers, warum sie Tim entfolgt sei, antwortet Kim Virginia: "Ich brauche momentan einfach generell etwas Abstand." Der 23-Jährige äußert sich bislang noch nicht zu den Gerüchten um eine vermeintliche Krise. Dafür teilte Kim vor wenigen Stunden ein Video auf ihrem Profil, unter das sie "You were my cup of tea, but I drink champagne now" schreibt, was so viel wie "Du warst meine Tasse Tee, aber jetzt trinke ich Champagner" bedeutet. Ob Tim Kim Virginia letztendlich nicht mehr ausgereicht hat? In den Kommentaren vermuten die Fans einen Zusammenhang: "War das eine Anspielung auf dich und Tim?"

Wenige Tage zuvor schien alles noch ganz anders zu sein. In einem Q&A gab sie zu, verliebt zu sein! Auf die Frage eines Fans, ob sie Gefühle für jemanden habe, schrieb Kim Virginia schlicht: "Ja." Sie und Tim seien zwar offiziell noch kein Paar, allerdings würden die beiden darauf hinarbeiten: "Wir sind auf dem besten Wege."

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Twenty4tim, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim/ Kim Virginia Hartung und Twenty4tim, Realitystars

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr zwischen Kim Virginia und Tim ist alles aus und vorbei? Ja, darauf deutet alles hin! Nee, das ist nur eine Phase... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de