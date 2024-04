Schwergewichte: Diese Jungs messen sich bei Fame Fighting

Die Reihen der Fame-Fighting-Challenger-Kandidaten füllen sich und es wird langsam immer hochkarätiger. Jetzt gibt das Event via Instagram das nächste Match bekannt – und da könnte es richtig krachen: Es treten Jakub Merlan-Jarecki (28) und Nikola Glumac gegeneinander an. "Super-Schwergewichtskampf! 2023 waren Jakub Merlan-Jarecki und Nikola Glumac Teilnehmer in derselben Staffel Prominent getrennt. Da hat es ordentlich gekracht, vor und hinter den Kulissen. Dieser Konflikt wurde bis dato nie angesprochen oder aus der Welt geschafft. Nun stehen sich die beiden Super-Schwergewichte im Mai gegenüber und wollen es wissen!", heißt es in der Beschreibung unter dem Post.

Die Veranstalter scheinen sich sicher, dass das einer der spannendsten Kämpfe werden könnte. Und die Fans sehen das offenbar genauso. "Bis jetzt der beste Kampf", freut sich ein Nutzer in den Kommentaren und ein anderer meint: "Das ist endlich mal was mit richtiger Brisanz!" Aber auch unter den Realitystars findet die Paarung bereits Anklang. So schickt Sandra Sicora (31) unterstützende Emojis an Nikola. Und auch der ehemalige Bachelor Oliver Sanne (37) schreibt: "Coole Paarung!" Wie es aussieht, weckt der Kampf zwischen Jakub und Nikola bisher am meisten Interesse und lockt sicher auch einige Zuschauer vor die Bildschirme.

Doch was fiel eigentlich bei "Prominent getrennt" zwischen Jakub und Nikola vor? Die beiden gerieten gleich mehrmals aneinander. Unter anderem gab es Streit, weil der Gatte von Kate Merlan (37) fand, Nikolas Ex Gloria Glumac (31) unterdrücke ihn. Der Streit eskalierte aber richtig, als dem Fußballer in der Sendung der Kragen platzte. Er feuerte seinen Kontrahenten entgegen: "Du hast ihn aus dem Sexurlaub aus Serbien mitgenommen und an die Leine genommen." Dafür wurde Jakub im Netz von den Zuschauern sogar Rassismus vorgeworfen. "Ich habe herzlich darüber gelacht, dass das von einigen rassistisch aufgefasst worden ist. Das ist an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten", nahm der 28-Jährige die Vorwürfe im Promiflash-Interview gelassen. Er habe nur die Worte von Gloria selbst wiedergegeben.

RTL Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Merlan-Jarecki, Realitystar

