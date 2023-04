Reeperbahn-Bekanntheit "Schöner Klaus" verstirbt mit 69!

Was für tragische Neuigkeiten. Klaus Barkowsky – der auch unter dem Namen "Schöner Klaus" und "Lamborghini-Klaus" bekannt war – entwickelte sich in den 70er-Jahren zu einer Kiez-Größe auf der Hamburger Reeperbahn. Vor allem als Geschäftsführer einer Bar sowie als Gründer und Mitglied der Zuhälter-Gruppe "Nutella-Bande" machte er sich in St. Pauli einen Namen. Nachdem er aus dem Rotlicht-Millieu ausgestiegen ist, arbeitete er als Künstler. Nun heißt es aber Abschied nehmen von dem skandalträchtigen Hamburger: Klaus ist im Alter von 69 Jahren verstorben.

Wie Spiegel jetzt berichtet, ist der Maler von der Erde gegangen. So verriet Kalle Schwensen, ein Freund des Lamborghini-Klaus', dass er bereits seit Weihnachten immer wieder wegen seines ernsten Gesundheitszustandes ins Krankenhaus musste. "Am Ende ging es ihm so schlecht, dass er einfach nicht mehr wollte. Das hat er schon vor zwei Wochen gesagt", verriet der Bekannte und merkte an: "Trotzdem kam es jetzt überraschend. Auf so einen Moment kann man sich nicht vorbereiten. Aber ich denke, für ihn war es eine Erlösung."

Der Schöne Klaus war für seinen ausgelassenen Lebensstil bekannt: Er hatte in der Vergangenheit mit einem Alkoholproblem zu kämpfen und war auch regelmäßig in der Hamburger Partyszene anzutreffen. "Das fordert dann natürlich irgendwann seinen Tribut", stellte sein Freund Kalle fest. Da ihn 50 Jahre mit dem Verstorbenen verbinden, wolle er nun gemeinsam mit Klaus' Freundin eine Trauerfeier organisieren.

Action Press / Timm, Michael Klaus Barkowsky alias Schöner Klaus

Action Press / Matthias v, Braun Klaus Barkowsky im Jahr 2009

Action Press / PeterTimm Klaus Barkowsky, Reeperbahn-Bekanntheit

