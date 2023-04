Runde Sache: So lässig geht schwangere Rihanna shoppen!

Rihanna (35) ist eben durch und durch eine echte Fashionista. Im Februar hatte die "SOS"-Interpretin auf spektakuläre Weise ihre zweite Schwangerschaft verkündet – während ihrer Performance in der Super Bowl-Halftime-Show präsentierte die Musikerin erstmals ihren Babybauch. Seither setzt die Mutter eines Sohnes ihren wachsenden Unterleib nur allzu gerne in Szene. Auch beim Bummeln hüllt Rihanna ihre Kugel in coole Styles!

Paparazzi lichteten die baldige Zweifachmama nun während einer Shoppingtour in Tribeca in Manhattan ab. Zusammen mit ihrer Nichte bummelte Rihanna durch die Geschäfte – und sah dabei mal wieder superstylish aus. Für ihre Einkaufstour schlüpfte die 35-Jährige in eine oversized Jeanshose und kombinierte dazu ein schlichtes weißes Top. Mit einem braunen Fakefur-Mantel, einer lässigen Basecap und einer großen Statement-Kette rundete die Sängerin ihren Look ab.

Derweil spekulieren die Fans, ob Rihanna dieses Mal vielleicht ein kleines Mädchen erwarten könnte. Vor einigen Tagen war die werdende Mama ebenfalls shoppen und besuchte ein Geschäft für Babykleidung. Dabei hatte sie sich rosafarbene Klamotten zeigen lassen.

