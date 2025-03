Purer Luxus: Rihanna plant dreitägige Hochzeit auf Barbados

Rihanna (37) und A$AP Rocky (36) planen Berichten zufolge eine extravagante dreitägige Hochzeitsfeier auf Barbados, die den Gästen ein unvergessliches Erlebnis bieten soll. "Es soll ein Event werden, das es wert ist, für die Gäste nach Barbados zu fliegen", verriet ein Insider gegenüber der Zeitschrift OK!. Obwohl ursprünglich August im Gespräch war, sieht es nun nach einem Termin Ende des Jahres aus. Im Zentrum der Feierlichkeiten stehen nicht nur die Promi-Gäste aus dem Umfeld der Sängerin und des Rappers, sondern auch ihre Familie und langjährige Freunde. Besonders rührend: Die beiden gemeinsamen Kinder, Riot (1) und RZA, sollen eine wichtige Rolle während der Zeremonie übernehmen.

Die Liebesgeschichte des Paares begann Jahre vor ihrer Beziehung. Rihanna, die bereits 2012 oder 2013 bei den MTV VMAs auf den Musiker traf, spielte später in seinem Musikvideo zu "Fashion Killa" mit. Damals pflegten die beiden allerdings nur eine platonische Freundschaft, wie sie selbst einmal bekanntgab. Erst 2019, Jahre nach intensiver Zusammenarbeit und gegenseitiger Unterstützung bei ihren kreativen Projekten, schlug die Freundschaft in Liebe um. Die Sängerin, die sich durch ihren Promi-Status oft einsam fühlt, erklärte dazu in einem Interview: "Wir wussten, welches Chaos wir im Leben des jeweiligen anderen auslösen könnten, deswegen sind wir sehr vorsichtig miteinander umgegangen."

Ein zentraler Punkt in ihrer Beziehung war der Beginn der COVID-Pandemie, der ihrer Liebe einen besonderen Schub gab, wie Rihanna einmal erklärte: "Gott wusste, dass wir das brauchen, weil wir eine Familie gründen würden." Heute leben die beiden Musiker mit ihren zwei kleinen Söhnen ein erfülltes Leben, in dem Familie stets an erster Stelle steht. Rihannas Heimat Barbados spielt für sie eine bedeutende Rolle, nicht nur als Geburtsland, sondern auch als Ort, an dem das Paar offenbar bald den Bund fürs Leben schließen möchte. Fans weltweit fiebern dem Ereignis entgegen und rechnen mit einer Feier, die Rihannas außergewöhnlicher Persönlichkeit gerecht wird.

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna, Paris Fashion Week im Juni 2024

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna, Musiker

