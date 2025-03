Rihanna glänzt im coolen Look bei Date mit A$AP Rocky

Rihanna (37) und A$AP Rocky (36) wurden am Dienstagabend bei einem romantischen Dinner in Santa Monica gesehen. Das bekannte Power-Paar genoss die gemeinsame Zeit im angesagten Restaurant "Giorgio Baldi", einem der Lieblingsorte der Sängerin. Nach dem entspannten Abendessen stiegen die beiden in einen kompakten Mercedes und machten sich auf den Heimweg. Auf Bildern, die der Daily Mail vorliegen, begeistern sowohl Rihanna als auch A$AP Rocky mit ihrem stilvollen Look: Während die Musikerin in einem oversized weißen Hemd, einer karierten Weste und einer Baseball-Kappe auftritt, wählte der Rapper ein cremefarbenes Outfit von Miu Miu.

Das Date fällt in eine Phase, in der Rihanna offensichtlich verstärkt ihre Fashion-Karriere vorantreibt. Erst kürzlich präsentierte sie neue Designs ihrer Marke Fenty x Puma, die sowohl bei ihren Fans als auch in der Modewelt für Begeisterung sorgten. Musikalisch bleibt es jedoch ruhig: Berichten zufolge sagte sie kürzlich eine geplante Comeback-Tour ab, obwohl sie seit Monaten an neuer Musik arbeitet. Ursprünglich war eine sechstägige Konzertreihe in London für Juli geplant, doch ein Insider erzählte The Sun, dass Rihanna die Termine zurückzog, da sie sich noch nicht bereit fühlte, wieder auf der Bühne zu stehen.

Seit 2020 sind Rihanna und A$AP Rocky ein Paar und scheinen ihre gemeinsame Zeit voll und ganz zu genießen. Als Eltern von zwei Söhnen, RZA und Riot, finden sie trotz ihrer straffen Terminkalender immer wieder Momente füreinander. Schon früher wurden sie für ihren besonderen Stil gelobt. Für Rihanna, die seit Jahren zwischen Musik, Mode und Familie balanciert, sind solche entspannten Abende mit ihrem Partner sicherlich eine wertvolle Auszeit.

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, Dezember 2024

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

