Rihanna brilliert im coolen Oversize-Look bei Dinner in L.A.

Rihanna (37), die Sängerin aus Barbados, wurde am Freitagabend bei einem stylischen Dinner im luxuriösen Restaurant Giorgio Baldi in Santa Monica gesichtet. Die "Umbrella"-Interpretin hatte sich für diesen Anlass in ein modisches Outfit geworfen, wie Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen: Sie trug eine weite blaue Jeans, kombiniert mit einer oversized schwarzen Bomberjacke und einem tief ausgeschnittenen bordeauxroten Oberteil. Abgerundet wurde ihr Look durch hohe Stilettos, eine schwarze Lederhandtasche und orange getönte Sonnenbrillen. Ihre kurzen, glänzenden, rabenschwarzen Haare hatte sie in einem eleganten Bob gestylt – ein Outfit, das nicht nur ihren Sinn für Trends unterstreicht, sondern auch jede Menge Aufmerksamkeit auf sich zog.

Doch Rihanna nimmt sich nicht nur Zeit für entspannte Nächte wie diese, sondern widmet sich derzeit intensiv ihren Modeprojekten. Erst kürzlich hat sie eine neue Zusammenarbeit zwischen ihrer Marke Fenty und Puma vorgestellt. Das musikalische Comeback, auf das Fans schon lange warten, scheint jedoch weiterhin auf Eis zu liegen. Geplante Konzerte, die im Juli in London stattfinden sollten, wurden laut The Sun auf unbestimmte Zeit verschoben – angeblich, weil sie aktuell nicht zufrieden mit ihrer neuen Musik sei. Dabei war die Vorfreude bereits groß, nachdem Rihanna bestätigt hatte, dass an ihrem ersten Album seit "Anti" aus dem Jahr 2016 gearbeitet wird. Ein Musiker-Insider teilte mit: "Rihanna ist seit über acht Jahren nicht mehr auf Tour gegangen und der Plan, sie wieder auf die Bühne zu bringen, läuft seit mindestens drei Jahren."

Privat läuft es für Rihanna hingegen blendend. Seit 2020 ist sie glücklich mit dem Rapper und Geschäftsmann ASAP Rocky (36) liiert, und die beiden teilen sich ein harmonisches Familienleben mit ihren kleinen Söhnen RZA und Riot. Interessanterweise scheint ihre Beziehung auch ihrer kreativen Arbeit immer wieder Impulse zu geben. Während Rihanna ihre Karriere auf Mode und Unternehmertum ausgeweitet hat, bleibt sie in der Öffentlichkeit eher zurückhaltend, was ihr Privatleben betrifft. Umso schöner ist es für Fans, sie bei seltenen Auftritten wie diesem in entspannter Atmosphäre erleben zu können. Giorgio Baldi, die italienische Top-Adresse, gilt übrigens als eines ihrer absoluten Lieblingsrestaurants – und das seit Jahren.

Getty Images Rihanna bei den AFNA Awards in New York im Dezember 2024

MEGA Rihanna und A$AP Rocky nach dem Freispruch des Rappers, Februar 2025

