"Kleine Wunder": Rihanna teilt Fotos von Geburt ihrer Söhne

Rihanna (37) hat am Samstag mit einer ganz besonderen Aktion den Internationalen Frauentag gefeiert. Auf Instagram postete die Sängerin gleich zwei bislang unveröffentlichte Fotos aus dem Kreißsaal – eines nach der Geburt ihres älteren Sohnes RZA (2) und eines nach der Geburt von Riot Rose (1). In ihrem humorvollen Beitrag zeigte sie sich nicht nur stolz, sondern auch glamourös. "Das ist bei weitem das Stärkste, was ich als Frau je getan habe... meine kleinen Wunder! Und ja, ich habe in Perlenkette und Sonnenbrille entbunden... fragt nicht, es war viel los", schrieb sie zu den Bildern. Ihre Fans, die die Fotos von der Geburt ihrer Söhne begeistert kommentierten, feierten sie nicht nur für ihren Stil, sondern auch für ihre Offenheit.

Zusammen mit ihrem Partner A$AP Rocky (36), mit dem sie seit 2020 offiziell liiert ist, teilt Rihanna seit einigen Jahren ihre Freude am Familienleben. Der gemeinsame Sohn RZA ist mittlerweile zwei Jahre alt und Riot Rose wurde, wie die Sängerin während ihrer Super-Bowl-Halbzeitshow 2023 verriet, im August letzten Jahres geboren. Bereits nach der Geburt ihres ersten Kindes erzählte Rihanna dem Magazin People begeistert von ihrem neuen Lebensabschnitt: "Mutter zu sein ist alles. Du erinnerst dich nicht mehr an das Leben davor." Auch bei Fans und Prominenten stießen die neuen Bilder auf Begeisterung – von Kommentaren wie "Wie eine Königin" bis hin zu Kronen-Emojis wurde Rihanna in den sozialen Medien gefeiert.

Rihanna und Rocky gelten als eines der schillerndsten Paare des Showbusiness, doch privat sind sie vor allem als liebende Eltern bekannt. Die Sängerin hat in Interviews mehrfach angemerkt, wie sehr ihr sowohl das Muttersein als auch die enge Verbindung in ihrer kleinen Familie am Herzen liegen. Besonders hob sie hervor, wie positiv sie es empfindet, Rocky als Vater zu sehen: "Das Beste ist, ihn in dieser Rolle zu erleben", betonte sie in einem Gespräch mit Harper’s Bazaar. Gleichzeitig neckte sie sich selbst: "Ich ärgere mich manchmal, weil die Jungs ihn mehr anhimmeln als mich, aber es ist wunderschön." Die humorvolle und ikonische Art, mit der Rihanna das Muttersein zelebriert, zeigt erneut, warum ihre Fans sie weltweit bewundern.

Anzeige Anzeige

Instagram / badgalriri Rihanna und ihr Sohn RZA

Anzeige Anzeige

Instagram / badgalriri Rihanna mit ihrem Sohn Riot

Anzeige Anzeige