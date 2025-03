Stilvollstes Paar: Anna Wintour über Rihanna und A$AP Rocky

Rihanna (37) und A$AP Rocky (36) wurden von keiner Geringeren als Anna Wintour (75), der Herausgeberin der US-Vogue, zum modischsten Paar gekürt. Der Anlass für dieses Lob war die Vorbereitung der beiden auf die kommende Met Gala am 5. Mai im "Metropolitan Museum of Art" in New York City. Anna hob dabei in einem Interview mit Entertainment Tonight besonders ihre außergewöhnlichen Talente, ihre Werte und ihren Stil hervor. Während A$AP Rocky dieses Jahr als einer der Co-Vorsitzenden der Gala fungiert, bleibt die modische Umsetzung des Paares für das diesjährige Motto "Superfine: Tailoring Black Style" vorerst ein großes Geheimnis.

Das Motto der diesjährigen Gala widmet sich erstmals seit 2003 wieder gezielt der Herrenmode und feiert dabei insbesondere deren Vielfalt sowie den Einfluss von Designern aus der Black Community. Anna zeigte sich begeistert von dieser Entscheidung und betonte, wie wichtig es sei, deren Talent in den Fokus zu rücken. In einem Gespräch mit A$AP Rocky habe die Mode-Ikone bereits erste Details zu seinem Outfit erfahren – über Rihannas Pläne wisse sie jedoch noch nichts. Rihanna selbst gab im Oktober bekannt, dass die Vorbereitungen noch in vollem Gange seien und sie vor allem bei ihrer eigenen Garderobe vor Herausforderungen stehe: "Ich mache mir keine Sorgen um ihn. Ich mache mir Sorgen darüber, was ich tun werde."

Rihanna und A$AP Rocky gelten nicht erst seit ihrer offiziellen Beziehung als Stil-Ikonen. Die Sängerin hat durch ihre legendären Looks bei vergangenen Met Galas – wie dem gelben Guo-Pei-Kleid 2015 – Modegeschichte geschrieben. A$AP Rocky hingegen kombiniert in seiner Kleidung oft urbanen Streetstyle mit High Fashion und ist bekannt für seine Zusammenarbeit mit renommierten Designern. Gemeinsam ziehen die beiden immer wieder bewundernde Blicke auf sich und gelten nicht nur als erfolgreiches Paar im Showbusiness, sondern auch als Vorbilder in Sachen Stil und kultureller Repräsentation.

Larry Busacca/Getty Images "Vogue"-Chefin Anna Wintour und Rihanna bei den CFDA Fashion Awards 2014 in New York

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, Dezember 2024

