Hinweis auf Hochzeit? Rihanna modelt für Brautkollektion

Pop-Superstar Rihanna (37) sorgt mit ihrer neuen Dessous-Kampagne für Gesprächsstoff. In einer Serie von Fotos und einem Video, die auf dem Instagram-Kanal ihrer Marke Savage X Fenty veröffentlicht wurden, posiert sie in einem aufregenden Brautlook. Mit pinkfarbenem Bustier, passendem String, Strümpfen und einem Schleier inszeniert sich die Sängerin in einer Hochzeitsszene – inklusive einer großen weißen Torte, die sie in einer Aufnahme sogar umstößt. Besonders zieht dabei ein auffälliger Ring an ihrem linken Ringfinger die Aufmerksamkeit der Fans auf sich und heizt Spekulationen an: Hat Rihanna sich etwa mit ihrem Partner A$AP Rocky (36) verlobt oder ihn sogar bereits heimlich geheiratet? Offizielle Statements dazu gibt es bisher nicht.

Die Fotos gehören zur neuesten Kampagne von Savage X Fenty mit dem Thema "At First Sight" (zu Deutsch "Auf den ersten Blick"), einer Brautkollektion, die am Dienstag beworben wurde. Trotz der Hochzeitsinszenierung bleibt Rihanna ihren auffälligen Stilentscheidungen treu – ihr Look ist in einem kräftigen Pink statt dem traditionellen Weiß gehalten. Fans auf Instagram waren begeistert und kommentierten eifrig: "Ummm, ist das ein Zeichen?" und "Heiraten sie bald?". Auch das dazugehörige Video, in dem die Künstlerin ihre sinnliche Seite zeigt, sorgte für Aufsehen. Ihr Partner, der Rapper A$AP Rocky, schwärmte in einem kürzlich veröffentlichten Interview über ihre Beziehung: "Meine Liebe für sie ist ewig und grenzenlos." Zuletzt hatte Rihanna Rocky bei seinem Gerichtsprozess unterstützt, der mit einem für ihn positiven Urteil endete.

Seit über fünf Jahren gelten Rihanna und A$AP Rocky als eines der heißesten Paare der Promiwelt. Zusammen haben sie zwei Kinder, Sohn RZA und den im vergangenen Jahr geborenen Riot (1). Frühere Hinweise auf eine mögliche Hochzeit gab es bereits: 2022 inszenierte Rocky in einem Musikvideo einen Heiratsantrag, und zuletzt tauchte Rihanna bei der Met Gala 2023 in Weiß auf, mit einem frechen Verweis auf eine "Brautparty". Für Rihanna, die ihre Karriere neben der Musik auch auf die Branchen Mode und Beauty ausgedehnt hat, scheint ein prunkvolles, vielleicht sogar in ihrer Heimat Barbados stattfindendes Event nicht abwegig. Doch bis dahin bleibt die Frage offen: Wann wird sie diesen Schritt tatsächlich wagen?

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna im Juni 2024

Anzeige Anzeige