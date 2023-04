Bereit für den Sommer: Emily Ratajkowski posiert im Bikini!

Emily Ratajkowski (31) heizt ihren Fans ein! 2013 erlangte das Model weltweit an Bekanntheit durch sein Auftreten in dem Musikvideo zu Robin Thickes (46) "Blurred Lines". Regelmäßig stellt sie seither ihre heißen Kurven auf Social Media oder auch auf Events zur Schau. Jetzt begeistert die Mutter eines Sohnes ihre Fans erneut mit sexy Aufnahmen von sich: Emily läutet schon jetzt den Sommer ein und posiert in Bikinis!

Auf TikTok veröffentlicht die 31-Jährige einen Clip von sich, in welchem sie in der Sonne posiert. "Stadtmädchen-Sommer", schreibt die gebürtige Britin zu dem aus verschiedenen Aufnahmen bestehenden Video. In diesen stellt sie mehrere Bikinis zur Schau, die von ihrem eigenen Modelabel stammen. Offenbar kann es das Model schon jetzt kaum erwarten, seine selbst entworfene Bademode an heißen Sommertagen zu tragen.

Emilys Fans sind begeistert von ihrem Anblick. In den Kommentaren überschütten sie das Model mit Komplimenten. "Sie ist eines der schönsten Models mit einem perfekten Körper", schwärmt ein Follower unter dem Beitrag. "Du siehst atemberaubend aus", bewundert ein weiterer User die Brünette.

Anzeige

TikTok / emrata Emily Ratajkowski, Model

Anzeige

TikTok / emrata Emily Ratajkowski, April 2023

Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de