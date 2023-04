Heißer Sideboob: Emily Ratajkowski gewährt tiefe Einblicke

Aber hallo, dieses Model ist ganz schön auffällig unterwegs! Emily Ratajkowski (31) ist seit ihrem Auftritt in dem Musikvideo "Blurred Lines" von Pharrell Williams (50), Robin Thicke (46) und Rapper T.I. (42) international bekannt. Neben ihrer Karriere als Model und Schauspielerin, präsentiert die Laufstegschönheit gerne in engen und knappen Outfits, was sie sonst noch zu bieten hat. Nun zeigt sie auf den Straßen von New York ihren seitlichen Busen in einem rückenfreien Kleid.

Paparazzi lichteten Emily in New York ab. Dabei springen ihre Sideboobs direkt ins Auge. Sie zeigt ihre nackte Haut in einem grauen Neckholder-Minikleid. Das figurbetonte Kleid kombiniert die Beauty mit kniehohen braunen Lederstiefeln und einer kleinen schwarzen Umhängetasche. Ihre Augen versteckt sie hinter einer schwarzen Sonnenbrille und schmückt das Outfit mit goldenen Creolen.

Doch zu welchem Anlass wählte Emily gerade diesen Look? Das auffällige Outfit trägt sie während eines Treffens mit Freunden. Auf weiteren Paparazzi-Fotos sieht man sie zusammen in einem New Yorker Café sitzen und ausgelassen miteinander reden.

Backgrid Emily Ratajkowski, New York April 2023

Backgrid Emily Ratajkowski in einem New Yorker Café 2023

Backgrid Emily Ratajkowski mit Freunden in New York April 2023

