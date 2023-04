"Mental am Ende": Juliano Fernandez nimmt sich Mini-Auszeit

Juliano Fernandez scheint eine Pause zu brauchen. Der Reality-TV-Star blickt auf turbulente Monate zurück: Bei Prominent getrennt traf er auf seine Ex Sandra Janina (23), dort näherte das ehemalige Paar sich wieder an. Die Blondine verriet vor Kurzem sogar, dass sie es nach der Show wieder miteinander versucht hätten. Ob der weitere Liebes-Anlauf aber geglückt ist, ist bislang noch unklar. Nun gab Juliano preis, dass es ihm nicht gut geht und er sich deshalb zurückzieht.

In den vergangenen Tagen hatte Juliano sich noch äußerst ausgelassen auf Mallorca gezeigt – am Ballermann hatte der Schlagersänger ordentlich die Sau rausgelassen. Nach seiner Rückkehr scheint es aber einen Stimmungswechsel gegeben zu haben: "Ich wollte mich für heute abmelden, mir geht es nicht so gut. Viel Stress und bin mental am Ende", verkündete er in seiner Instagram-Story.

Scheinbar braucht Juliano aber nur eine kurze Netz-Auszeit: Er versprach seiner Community, sich am Mittwoch wieder zu melden. Was der genaue Grund für sein Stimmungstief ist, ließ der "Assi aber Geil"-Interpret bislang noch offen.

RTL / Frank Fastner Juliano Fernandez und Sandra Janina

RTL / Frank Fastner Sandra Janina und Juliano Fernandez, "Temptation Island V.I.P."-Paar

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, Reality-TV-Teilnehmer

