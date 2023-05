Darum haben sich Juliano und Sandra Janina erneut getrennt

Juliano spricht Klartext: Deswegen ging die Beziehung zu Sandra Janina (23) zu Ende. Seit Anfang 2021 waren der Are You the One?-Kandidat und die Blondine ein Paar. 2021 stellten sie sich dem großen Treuetest bei Temptation Island V.I.P und verließen die Show gemeinsam. Nach ihrer Trennung im September 2022 trafen die beiden bei Prominent getrennt erneut aufeinander, doch nach einem weiteren Anlauf scheiterte ihre Beziehung endgültig. Jetzt gab Juliano die Gründe bekannt.

"Es gab einfach zu viele Vertrauensprobleme in der Vergangenheit meinetwegen", erklärte der Realitystar in seiner Instagram-Story. Außerdem stellte er klar: "Wir hatten keine Streitereien im Nachhinein, sondern haben uns hingesetzt und haben das vernünftig beendet." Beide haben einsehen müssen, dass sie zu unterschiedlich seien. Dennoch bereue Juliano keinen einzigen Tag der zweijährigen Beziehung und wünsche seiner Ex Sandra nur das Beste.

Nach der "Prominent getrennt"-Aussprache der beiden Realitystars hatten viele Fans auf ein Liebescomeback gehofft. Auch Sandra hatte damals geäußert, noch Hoffnung zu haben. "Klar liebe ich dich noch. Ich könnte auch weiter mit dir zusammen sein, aber ich brauche da noch ein bisschen Zeit", gestand sie Juliano in dem Vieraugengespräch.

RTL / Frank Fastner Sandra Janina und Juliano Fernandez, "Temptation Island V.I.P."-Paar

RTL Sandra Janina und Juliano Fernandez bei "Prominent getrennt"

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina und Juliano, Influencer

