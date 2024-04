Fame Fighting Challenger: Bocc und Bucci boxen gegeneinander

Das Box-Event Fame Fighting Challenger rückt immer näher – welche Stars können sich am 24. Mai im Ring in Mönchengladbach für den großen Kampf im November qualifizieren? Bevor es so weit ist, stehen nun so langsam die Paarungen fest. Nach Laura Peuker und Sima Milena wurden jetzt die nächsten Kontrahenten auf Instagram bekannt gegeben: Bocc Öszu wird gegen Bucci Yok antreten! Der Kampf dürfte vielversprechend werden, denn die beiden Schwergewichte sind keine Fremden.

Kennengelernt haben Bucci und Bocc sich bei Love Island, seither herrscht jedoch dicke Luft. Denn: In der Show hatten die beiden ein Auge auf dieselbe Dame gelegt. Zwischen Bucci und der Kandidatin Sandrine funkte es erst, dann musste er die Villa jedoch frühzeitig wegen Fehlverhaltens verlassen. "Dein Benehmen gegenüber Sandrine und einigen anderen ist so übergriffig, so respektlos und falsch, dass deine Zeit bei 'Love Island' hiermit beendet ist", verkündete damals der Sprecher Simon Beeck (44). Danach witterte Bocc seine Chance bei der Beauty. Nach dem Ende der Show datete sie jedoch erneut Bucci.

Die Fans in den sozialen Medien freuen sich darauf, Bocc und Bucci bald im Ring sehen zu können. "Glaube, das wird interessanter Kampf. Es geht sicher um Sandrine, wenn die sich noch streiten", vermutet eine Userin auf Instagram. Ein klarer Favorit lässt sich bislang nicht ausmachen – beide vereinen in der Kommentarspalte eine ähnlich große Fanbase hinter sich.

Instagram / bocc.oe Bocc Özsu, Reality-Sternchen

Instagram / bucciiyok Bucci Yok, "Love Island"-Star

