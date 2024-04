Monatelang auf Tour: Matthias Reim verrät sein Fitnessrezept

Matthias Reim (66) ist topfit! Der Musiker hat am Donnerstag sein neues Album "Zeppelin" veröffentlicht. In wenigen Wochen geht er damit auf Tour – und das gleich mehrere Monate lang. Auch im November und Dezember sind bereits Auftritte geplant. Wie schafft es der Sänger, das in seinem Alter durchzuziehen? Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät er: "Ich treibe regelmäßig Sport: Zu Hause habe ich einen großen Swimmingpool und einen richtig professionellen Fitnessraum. Das sind keine Ausstellungsstücke, sondern ich betreibe regelmäßig Sport und halte mich fit."

Doch auch Matthias kam körperlich schon an seine Grenzen. 2016 war er auf der Bühne zusammengebrochen: Er kam ins Schwanken und verlor kurz seine Stimme. Seinem Management zufolge lag das an dem starken Scheinwerferlicht, infolgedessen er einen Kreislaufkollaps erlitt. Heute erzählt der Schlagerstar, dass ihm sein Körper damals gesagt habe, dass alles einfach zu viel war. "Seit dieser Zeit versuche ich, hin und wieder größere Pausen zu machen und gönne mir dann einen Urlaub zur Erholung, aber da komponiere ich meistens", berichtet der "Verdammt, ich lieb' Dich"-Interpret. Sich auf die faule Haut zu legen, falle ihm schwer.

2022 hatte der gebürtige Korbacher seine Tour wegen eines Burn-out abbrechen müssen. Er hatte eine Erkältung verschleppt und dennoch weiter performt. "Ich wollte nicht wahrhaben, dass ich wirklich krank werden könnte. Selbst als ich bei neun Grad Kälte schwitzend auf der Bühne stand, habe ich die Zähne zusammengebissen und weitergemacht", erklärte er gegenüber Bild. Im Nachhinein fühlte er sich deswegen ziemlich schlecht: "Es war keine gute Zeit für mich. Ich fühlte mich wie ein Verlierer."

Matthias Reim im Juli 2022 in Gelsenkirchen

Matthias Reim, Schlagersänger

